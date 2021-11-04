37 школам и лицеям присвоены имена Национальных героев и героев Отечественной войны

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов подписал постановление об увековечении имен героев Отечественной войны, погибших во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в целях обеспечения увековечения имен героев Отечественной войны и Национальных героев Азербайджана, погибших во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики, 37 школам и лицеям в различных городах и районах республики присвоены имена Национальных героев Азербайджанской Республики и героев Отечественной войны.