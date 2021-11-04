Между ГЭЦ Азербайджана и Фондом "YAŞAT" подписан меморандум о взаимопонимании

Между Государственным экзаменационным центром Азербайджана и Фондом "YAŞAT" подписан меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на совместном мероприятии ГЭЦ и Фонда "YAŞAT", посвященном Дню Победы, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде отметила, что она всегда будет рядом с детьми шехидов и гази в построении их образовательной карьеры.

По ее словам, среди детей шехидов и гази значительно выросло число поступающих в высшие учебные заведения: "Если в 1992 году 300 человек подали документы (100 человек поступили в высшие учебные заведения), то в 2021 году более 10 000 человек подали документы (более 6 тысяч абитуриентов поступили в вузы)".