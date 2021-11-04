https://news.day.az/society/1399767.html Начальник отдела Министерства культуры освобождена от занимаемой должности
Начальник отдела Министерства культуры освобождена от занимаемой должности
Начальник отдела государственной службы и кадровых вопросов Министерства культуры Земфира Гусейнбейли освобождена от занимаемой должности.
Как передает Day.Az, информацию Trend подтвердили в ведомстве.
З.Гусейнбейли уволилась по собственному желанию.
Она была назначена на эту должность в сентябре прошлого года.
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