Начальник отдела Министерства культуры освобождена от занимаемой должности
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Начальник отдела государственной службы и кадровых вопросов Министерства культуры Земфира Гусейнбейли освобождена от занимаемой должности.

Как передает Day.Az, информацию Trend подтвердили в ведомстве.

З.Гусейнбейли уволилась по собственному желанию.

Она была назначена на эту должность в сентябре прошлого года.