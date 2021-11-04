Ожидаются ли в Азербайджане ограничения в связи с пандемией?

"В Азербайджане не ожидаются ограничения в связи с пандемией".

Об этом, как передает Day.Az, АПА сказал помощник Президента Азербайджанской Республики- заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов.

Ш.Мовсумов отметил, что слухи по этому поводу беспочвенны.