https://news.day.az/society/1399787.html Ожидаются ли в Азербайджане ограничения в связи с пандемией? - отвечает помощник Президента
Ожидаются ли в Азербайджане ограничения в связи с пандемией? - отвечает помощник Президента
"В Азербайджане не ожидаются ограничения в связи с пандемией".
Об этом, как передает Day.Az, АПА сказал помощник Президента Азербайджанской Республики- заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов.
Ш.Мовсумов отметил, что слухи по этому поводу беспочвенны.
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