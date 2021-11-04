В Азербайджане может быть снято ограничение на работу ресторанов до 24:00

"В новогодние праздники может быть снято ограничение на работу ресторанов до 12 часов ночи".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

По словам Ш.Мовсумова, этот вопрос может быть рассмотрен в особые дни, например, в канун Нового года. Он отметил, что даже если ограничения не будут сняты, то в какие-то дни это может быть предусмотрено в виде исключения.