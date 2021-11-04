АЗЕРТАДЖ расширяет сотрудничество с ведущими медиаструктурами Пакистана

АЗЕРТАДЖ намерен расширить сотрудничество с ведущими медиаструктурами Пакистана.

Этот вопрос обсуждался на встрече председателя Правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова с прибывшими в Азербайджан руководителями пакистанских СМИ.

Было отмечено, что Азербайджан и Пакистан, являющиеся дружественными и братскими странами, всегда поддерживают друг друга на всех уровнях. "Ваш визит в Азербайджан в преддверии Дня Победы очень символичен. Пакистан оказал Азербайджану весьма большую поддержку в период Отечественной войны. Наша армия под руководством Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации и положила конец 30-летней оккупации. За эти годы Армения разрушила и уничтожила на этих территориях мечети, дома и всю инфраструктуру. Все это вы воочию увидите во время поездки на освобожденные от оккупации территории. Кроме того, вы также станете свидетелями начала масштабных строительных работ на этих территориях", - сказал председатель Правления.

Было подчеркнуто, что пакистанские медиа сыграли важную роль в доведении до мира правого голоса Азербайджана. АЗЕРТАДЖ регулярно обменивается информацией с рядом медиаструктур Пакистана и поддерживает тесные связи с такими информационными агентствами, как National Herald Tribune, DND, PPI и APP.

Главный редактор информационного агентства Dispatch News Desk (DND) Ага Играр Харун отметил, что представляемая им медиаструктура уже три года сотрудничает с АЗЕРТАДЖ, освещая информации о событиях, происходящих в Азербайджане и Пакистане. "Мы рады сотрудничеству с АЗЕРТАДЖ. Его информации оперативны и точны. Уверен, что наши связи будут развиваться и в дальнейшем", - отметил главный редактор.

Главный редактор издания National Herald Tribune Риаз Ахмад Малик сказал, что сотрудничество с АЗЕРТАДЖ в области информационного обмена продолжается многие годы. Они готовы предпринимать совместные шаги по дальнейшему укреплению связей.

В ходе встречи гости были проинформированы об АЗЕРТАДЖ, говорилось о деятельности агентства в Конгрессе всемирных новостных агентств (NAWC), Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Объединении национальных новостных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA). В ходе беседы состоялся обмен мнениями о подписании двусторонних соглашений о сотрудничестве для укрепления связей АЗЕРТАДЖ с пакистанскими медиаструктурами.

Отметим, что руководители и представители изданий Islamabad Post, Express, National Herald Tribune, Pakistan Observer, новостных агентств Dispatch News Desk (DND) и Global News Pakistan Пакистана, Государственного телевидения Пакистана и HUM News, а также активисты социальных медиа начали свой визит в Азербайджан. Во время поездки они проведут ряд встреч в Баку и посетят освобожденные от оккупации территории.