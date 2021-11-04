В Гяндже почтили память сотрудника CinemaPlus, ставшего шехидом в 44-дневной Отечественной войне

В Гяндже была почтена память Сахавета Гасанова - сотрудника CinemaPlus, ставшего шехидом в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на церемонии поминовения присутствовали его родственники, местные жители и сотрудники сети кинотеатров CinemaPlus. Коллеги и друзья Сахавета рассказали о его жизненном пути и поделились воспоминаниями, возложили цветы к могиле шехида и прочитали молитвы за упокой его души. Также родник в Гяндже был назван в честь Сахавета Гасанова, погибшего в боях за Лачин.

Сахавет Гасанов родился в 1994 году в городе Гяндже. Он с первого дня войны принимал участие в боевых действиях за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Погиб в боях за Лачин.

Распоряжениями Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева был посмертно награжден четырьмя медалями - "Vətən uğrunda", "Cəbrayılın azad olunmasına görə", "Qubadlının azad olunmasına görə" və "Laçının azad olunmasına görə".