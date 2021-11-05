В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы. Мероприятие прошло при поддержке Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар" и Фонда пропаганды нравственных ценностей, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие семьи шехидов, участники и ветераны Отечественной войны, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, профессорско-преподавательский состав и студенты вуза.

Вначале собравшиеся минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение наших земель, и прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Открывая мероприятие, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов рассказал о мужестве и героизме солдат азербайджанской армии, которые под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободили наши земли от 30-летней оккупации, одержав славную победу в 44-дневной Отечественной войне. Ректор отметил, что студенты БВШН, будучи интеллектуальными солдатами Азербайджана, должны всегда и везде достойно представлять нашу страну, чтить память наших шехидов, не забывать и пропагандировать историю своей страны.

"Эту победу подарили нам героические сыны Азербайджана, наши шехиды и ветераны под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Мы ждали этого дня почти 30 лет и наконец, благодаря отважным сыновьям, рожденным от героических матерей, мы одержали Великую Победу. Целую руки этих матерей. Могилы наших мучеников - святое для нас место. Освобождение оккупированных земель и наша победа воодушевили нас и вселили в нас уверенность. Эта победа - наша героическая летопись. Помимо обучения наших студентов на уровне международных стандартов, мы воспитываем их в духе патриотизма. Мы гордимся тем, что среди наших студентов и выпускников есть отважные сыновья, принявшие участие в Отечественной войне и награжденные медалями за героизм", - сказал Э. Гасымов.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель Комитета по делам молодежи и спорта Адиль Алиев, говоря о единстве армии, государства и народа, отметил, что победа, которую ждал каждый гражданин Азербайджана, была одержана благодаря героизму Азербайджанской армии, мудрости Верховного главнокомандующего и поддержке, оказанной народом нашей армии в этой священной войне.

"Каждый из нас испытывает счастье от того, что являлся свидетелем этих исторических дней. Азербайджанское государство и народ всегда были сторонниками мира. Поэтому на протяжении около 30 лет мы пытались освободить наши земли путем переговоров. Но за это время наши коварные враги неоднократно совершали провокации и предъявляли новые территориальные претензии. Терпение азербайджанского народа уже переполнилось, и 27 сентября стало поворотным моментом. Наконец, мы восстановили историческую справедливость", - добавил А. Алиев.

Депутат также высоко оценил деятельность Бакинской высшей школы нефти, отметив, что, помимо получения качественного образования, студенты БВШН воспитываются в духе патриотизма.

Севиндж Оруджева - вдова шехида, полковника-лейтенанта Рагуфа Оруджева, председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар" призвала всех молодых людей встать на защиту нашей земли, где тысячи героических сыновей пожертвовали своими жизнями за свободу своей родины.

"Наши шехиды доверили нам наши земли, где пролилась их кровь. Вы, молодые люди, должны беречь эти земли как зеницу ока. Вы должны пропагандировать наши священные ценности на всех уровнях, рассказывать всем о героизме наших солдат и передавать эти ценности будущим поколениям".

"Я потеряла одного сына, но приобрела тысячи сыновей", - сказала Филара Исмаилова, мать героя Отечественной войны, шехида Джамала Исмаилова. Она поделилась воспоминаниями о сыне.

Вусал Ягубов, герой Отечественной войны, и Руфат Гусейнзаде, студент БВШН и участник Отечественной войны, поделились воспоминаниями о боях, в которых они участвовали, и боевых товарищах, которые отдали свои жизни за свободу своей страны.

Затем был показан короткометражный фильм "Дорога к Победе".

Мероприятие продолжилось награждением победителей конкурса сочинений "Моя Родина - Азербайджан", выступлением Народного артиста, актера Али Нура, отца шехида Второй Карабахской войны Ровшана Нурзаде, и исполнением патриотических песен под аккомпанемент военного оркестра Государственной пограничной службы.