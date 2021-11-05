В Центре Гейдара Алиева проходят съемки концертной программы, посвященной Дню Победы Азербайджана

В Центре Гейдара Алиева проходят съемки концертной программы, посвященной Дню Победы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт, посвященный славному Дню Победы, освобождению земель Азербайджана от оккупации армией страны, завоевавшей блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, будет транслироваться 8 ноября по азербайджанскому телевидению.

В концерте примут участие народные артисты Айгюн Кязимова, Азер Зейналов, Бриллиант Дадашева, Самир Джафаров, Тунзаля Агаева, Зульфия Ханбабаева и другие исполнители, музыкальные группы.