https://news.day.az/society/1400028.html Повышение минимальной зарплаты улучшит благосостояние более миллиона граждан
Повышение минимальной зарплаты улучшит благосостояние более миллиона граждан
Повышение минимальной месячной зарплаты и адресной государственной социальной помощи (АГСП) еще более улучшит благосостояние 1 млн. 600 тысяч граждан и членов их семей.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".
Согласно проекту, удельный вес социально направленных расходов в общих расходах госбюджета составит 46,4%. Это на 3,6 процентных пункта больше по сравнению с прогнозом на 2021 год.
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