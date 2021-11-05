Повышение минимальной зарплаты улучшит благосостояние более миллиона граждан

Повышение минимальной месячной зарплаты и адресной государственной социальной помощи (АГСП) еще более улучшит благосостояние 1 млн. 600 тысяч граждан и членов их семей.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Согласно проекту, удельный вес социально направленных расходов в общих расходах госбюджета составит 46,4%. Это на 3,6 процентных пункта больше по сравнению с прогнозом на 2021 год.