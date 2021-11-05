В Баку из терминала MilliOn похитили почти 13 тысяч AZN

В Сабунчинском районе задержаны люди, похитившие из платежного терминала "MilliOn" 12 тысяч манатов и 600 долларов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, задержанных за кражей из терминала зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На территории поселка Бакиханова в Сабунчинском районе Баку была совершена кража из установленного там платежного терминала MilliOn. Терминал был взломан, из его кассы было украдено 12 тысяч манатов и 600 долларов. Грабители скрылись с места происшествия.

Однако в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции, они были вскоре задержаны и переданы следствию. Ими оказались ранее осужденный сотрудник компании Вусал Тагиев и его знакомые Фархад Алиев и Ибрагим Ильясов. Все трое признались в содеянном, а также в том, что поделили между собой украденные денежные средства.

Следует отметить, что момент кражи был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными на территории.

По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции продолжается расследование.

МВД призывает лиц, также ставших жертвами незаконных действий В.Тагиева, Ф.Алиева и И.Ильясова, сообщить об этом, связавшись с Сабунчинским районным управлением полиции и колл-центром МВД "102".