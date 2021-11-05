Назван объем средств, выделяемых на деятельность диаспоры на 2022 год

В госбюджете на 2022 год предусмотрены средства в размере 6,3 млн. манатов для финансирования мероприятий, проектов, проводимых Госкомитетом по работе с диаспорой и подведомственным Комитету Фондом поддержки азербайджанской диаспоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в проекте закона "О пакете государственного бюджета на 2022 год".

Согласно проекту, на мероприятия азербайджанской диаспоры будет потрачено 6,3 миллиона манатов.