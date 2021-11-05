https://news.day.az/society/1400250.html Назван объем средств, выделяемых на деятельность диаспоры на 2022 год
Назван объем средств, выделяемых на деятельность диаспоры на 2022 год
В госбюджете на 2022 год предусмотрены средства в размере 6,3 млн. манатов для финансирования мероприятий, проектов, проводимых Госкомитетом по работе с диаспорой и подведомственным Комитету Фондом поддержки азербайджанской диаспоры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в проекте закона "О пакете государственного бюджета на 2022 год".
Согласно проекту, на мероприятия азербайджанской диаспоры будет потрачено 6,3 миллиона манатов.
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