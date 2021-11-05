https://news.day.az/society/1400272.html В Азербайджане за сутки выявлено 2 440 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 2 440 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 440 случаев заражения коронавирусом, 2 016 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
26 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 542 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 503 524 человека вылечились, 7 208 скончались, число активных больных - 31 418.
За прошедшие сутки проведено 13 794 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 256 832 теста.
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