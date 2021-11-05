В Азербайджане за сутки выявлено 2 440 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 440 случаев заражения коронавирусом, 2 016 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

26 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 542 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 503 524 человека вылечились, 7 208 скончались, число активных больных - 31 418.

За прошедшие сутки проведено 13 794 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 256 832 теста.