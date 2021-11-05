Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42 918 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 6 134, вторую дозу получили 9 669, бустерную дозу - 27 115 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 841 784, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 986 441, вторую дозу получили 4 416 480, бустерную дозу - 438 863 человека.