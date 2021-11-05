Госкомитет по делам беженцев прокомментировал информацию, распространяемую в соцсетях

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев разъяснили информацию, распространяемую в социальных сетях и ряде СМИ о выселении бывших вынужденных переселенцев из предоставленных им жилых помещений.

Как сообщили Trend в комитете, у некоторых бывших вынужденных переселенцев, имеющих отдельную жилую площадь, но оформивших ее на имена третьих лиц, возникло желание получить от государства дополнительную жилую площадь, передает Day.Az.

На основании договора аренды, заключенного между соответствующим структурным подразделением госкомитета и бывшим вынужденным переселенцем осуществляется регулярный контроль со стороны ЖКХ.

Квартиры, расположенные в жилых массивах, построенных для временного проживания бывших вынужденных переселенцев, предоставляются именно во временное пользование, а не в их частную собственность. При выявлении факта нарушения требований действующего законодательства в отношении бывших вынужденных переселенцев, которым были предоставлены новые жилые помещения, подписанный с ними договор расторгается.