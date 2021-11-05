В Азербайджане утвержден порядок приспособления объектов инфраструктуры для использования инвалидами

Кабинет министров Азербайджанской Республики утвердил порядок разумного приспособления объектов инфраструктуры для использования инвалидами.

Как сообщает Trend, данное решение было принято в целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики" о правах лиц с ограниченными возможностями" от 31 мая 2018 года № 1153-VQ и регулирует вопросы, связанные с разумным приспособлением объектов инфраструктуры для использования лицами с ограниченными возможностями.

Следует отметить, что разумная адаптация - это осуществление инвалидами основных прав и свобод человека наравне с другими, осуществление необходимых и возможных адаптаций и корректировок для устранения дискриминации в отношении лиц с ограниченными возможностями. В связи с этим в постановлении определен порядок разумного приспособления объектов инфраструктуры для использования инвалидами.

Также в постановлении отражены положения о разумном приспособлении объектов дорожно-транспортной, связи, информационной, культурной, бытовой и другой социальной инфраструктуры, находящихся в подчинении центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, управлений и организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, действующих на территории Азербайджанской Республики, для использования лицами с ограниченными возможностями.