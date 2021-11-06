В Мингячевире семья отравилась угарным газом

В Мингячевире семья из 5 человек отравилась угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел около полуночи в частном жилом массиве Боздаг по адресу: 16-й переулок, дом 14.

В доме, где проживали Ингилаб Гара оглу Юсифзаде 1978 года рождения, его жена Азаде Афиг гызы Юсифзаде 1978 года рождения, а также мать главы семьи и двое детей, произошло отравление угарным газом.

Состояние бабушки и детей нормализовалось после оказания первой медицинской помощи. Муж и жена госпитализированы в бессознательном состоянии.

По факту проводится расследование.