https://news.day.az/society/1400382.html В Мингячевире семья отравилась угарным газом
В Мингячевире семья отравилась угарным газом
В Мингячевире семья из 5 человек отравилась угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел около полуночи в частном жилом массиве Боздаг по адресу: 16-й переулок, дом 14.
В доме, где проживали Ингилаб Гара оглу Юсифзаде 1978 года рождения, его жена Азаде Афиг гызы Юсифзаде 1978 года рождения, а также мать главы семьи и двое детей, произошло отравление угарным газом.
Состояние бабушки и детей нормализовалось после оказания первой медицинской помощи. Муж и жена госпитализированы в бессознательном состоянии.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре