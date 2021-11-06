https://news.day.az/society/1400527.html Азербайджан выделит 350 млн. манатов на борьбу с коронавирусом
Азербайджан выделит 350 млн. манатов на борьбу с коронавирусом
На продолжение мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) предусмотрено выделить из государственного бюджета следующего года 350 млн. манатов.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в "Презентации проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2022 год" Министерства финансов.
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