Азербайджан выделит 350 млн. манатов на борьбу с коронавирусом

На продолжение мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) предусмотрено выделить из государственного бюджета следующего года 350 млн. манатов.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в "Презентации проектов государственного и сводного бюджетов Азербайджанской Республики на 2022 год" Министерства финансов.