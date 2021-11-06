Самолет Buta Airways совершил экстренную посадку

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман) капитан воздушного судна, выполнявшего рейс Buta Airways J2-9103 Баку-Стамбул (Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в новом аэропорту Стамбула, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Buta Airways.

Самолет благополучно приземлился в 10:50 по местному времени.

При улучшении погодных условий самолет из нового аэропорта Стамбула вылетит за пассажирами в аэропорту Сабиха Гекчен.