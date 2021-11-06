https://news.day.az/society/1400549.html Самолет Buta Airways совершил экстренную посадку
Самолет Buta Airways совершил экстренную посадку
В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман) капитан воздушного судна, выполнявшего рейс Buta Airways J2-9103 Баку-Стамбул (Сабиха Гекчен), принял решение совершить посадку в новом аэропорту Стамбула, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Buta Airways.
Самолет благополучно приземлился в 10:50 по местному времени.
При улучшении погодных условий самолет из нового аэропорта Стамбула вылетит за пассажирами в аэропорту Сабиха Гекчен.
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