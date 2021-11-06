В День Победы на ряде улиц и проспектов Баку ограничат движение транспорта

В связи с мероприятиями, которые пройдут в Баку в День Победы, с 07:00 восьмого ноября и до их завершения на ряде улиц и проспектов столицы будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщили в субботу Trend в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, передает Day.Az.

"В Баку пройдет шествие от Площади Государственного флага в направлении центра города. В связи с этим будет изменено направление движения транспорта на площади Азнефть, по проспекту Нефтяников, ул. К.Сафаралиевой, Р.Рзы, Истиглалият, Ю.Сафарова, проспектам Азадлыг и Бюльбюля, включая бульвар Белого города. Кроме того, движение транспорта от поселка 20-й участок в направлении центра будет осуществляться по внутренним дорогам поселка Баил, по улицам М.Гусейна, Т.Эльчина и проспекту Парламента", - говорится в сообщении.