https://news.day.az/society/1400567.html В Азербайджане в общественных местах выявлены 8 активных больных коронавирусом
В Азербайджане в общественных местах выявлены 8 активных больных коронавирусом
5 ноября сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали 8 активных больных коронавирусом на территории республики.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.
В отношении одного лица было возбуждено уголовное дело по статье 139-1-1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.
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