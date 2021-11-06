https://news.day.az/society/1400599.html В Азербайджане выявлено еще 2 500 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 500 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 2 500 случаев заражения коронавирусом, 2 243 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
33 пациента с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлено 544 650 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 505 767 человек вылечились, 7 241 - скончался, число активных больных составляет 31 642.
За последние сутки в стране проведено 15 017 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 271 849.
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