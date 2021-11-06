В Азербайджане выявлено еще 2 500 случаев заражения коронавирусом, 2 243 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

33 пациента с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено 544 650 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 505 767 человек вылечились, 7 241 - скончался, число активных больных составляет 31 642.

За последние сутки в стране проведено 15 017 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 271 849.