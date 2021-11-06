Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42 824 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 6 093, вторую дозу получили 10 151, бустерную дозу - 26 580 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 884608, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 992 534, вторую дозу получили 4426 631, бустерную дозу - 465 443 человека.