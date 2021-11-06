Турецкий ансамбль "Мехтеран" находится с визитом в Азербайджане

Представители ансамбля "Мехтеран" министерства национальной обороны Турции совершают визит в нашу страну.

Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Прославленный военно-музыкальный ансамбль, находящийся с визитом в нашей стране, представит музыкальные номера в рамках мероприятий, которые состоятся в азербайджанской армии по случаю Дня Победы.