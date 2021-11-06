https://news.day.az/society/1400641.html Турецкий ансамбль "Мехтеран" находится с визитом в Азербайджане
Турецкий ансамбль "Мехтеран" находится с визитом в Азербайджане
Представители ансамбля "Мехтеран" министерства национальной обороны Турции совершают визит в нашу страну.
Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
Прославленный военно-музыкальный ансамбль, находящийся с визитом в нашей стране, представит музыкальные номера в рамках мероприятий, которые состоятся в азербайджанской армии по случаю Дня Победы.
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