Житель Сабирабада умер от удара током

Житель Сабирабада умер в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории Сальянского района.

Житель села Бала Гашимханлы Сабирабадского района Масталиев Сакит Рамиз оглу 1961 года рождения получил удар током.

В результате 60-летний мужчина, получивший тяжелые травмы и помещенный в коматозном состоянии в реанимацию Центральной больницы города Ширван, через несколько часов скончался.

По факту проводится расследование.