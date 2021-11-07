Госкомитет внес предложения по ужесточению наказаний за домашнее насилие

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей предложил поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных проступках, направленные на ужесточение наказаний и административных санкций за бытовое насилие.

Об этом АПА сообщила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, передает Day.Az.

Она отметила, что предложено также внести изменения в положения местных органов исполнительной власти о полномочиях местных комиссий при местных органах исполнительной власти: "Внесенные нами комплексные предложения должны быть согласованы с соответствующими органами. После согласования предложений вопрос может быть рассмотрен в парламенте, и могут быть внесены соответствующие изменения. Тем самым мы определим правовые рамки бытового насилия. Несмотря на то, что в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, мы считаем необходимым включить в Закон "О бытовом насилии" статьи, предусматривающие суровое наказание в таких случаях".