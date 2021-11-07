https://news.day.az/society/1400819.html В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
В Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы
8 ноября в Баку пройдет шествие по случаю Дня Победы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, шествие, которое начнется в 10.00 в сопровождении военного оркестра, пройдет от "Азнефти" до бульвара "White city".
Курсанты Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева будут нести флаг Азербайджана. Шествие будет сопровождаться отрядом кавалерии.
Шествие завершится флешмобом, организованным при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие".
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