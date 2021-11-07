На здании Музейного центра в Баку будет демонстрироваться видеопроекция по случаю годовщины Победы Азербайджана

На здании Музейного центра в Баку 8 ноября можно будет наблюдать видеопроекцию по случаю годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной войне.

Как сообщает Day.Az, аудиовизуальную композицию, посвященную Отечественной войне и Дню Победы Азербайджана, можно будет наблюдать на фасаде Музейного центра с 20:55.