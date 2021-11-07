Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Day.Az в воскресенье со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и днем местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 4 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла.