https://news.day.az/society/1400835.html В Баку состоялся автопробег с участием классических автомобилей по случаю Дня Победы - ФОТО
В Баку состоялся автопробег с участием классических автомобилей по случаю Дня Победы - ФОТО
Сегодня в Баку при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана "Vintage Garage" и "Клуб классических автомобилей" организовали автопробег с участием классических автомобилей.
Как сообщает Day.Az, пробег стартовал перед Центром Гейдара Алиева, в нем участвовали автомобили, выпущенные до 1980 года.
Автопробег по случаю Дня Победы был с интересом воспринят жителями.
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