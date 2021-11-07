В Баку состоялся автопробег с участием классических автомобилей по случаю Дня Победы

Сегодня в Баку при поддержке Автомобильной федерации Азербайджана "Vintage Garage" и "Клуб классических автомобилей" организовали автопробег с участием классических автомобилей.

Как сообщает Day.Az, пробег стартовал перед Центром Гейдара Алиева, в нем участвовали автомобили, выпущенные до 1980 года.

Автопробег по случаю Дня Победы был с интересом воспринят жителями.