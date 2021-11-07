https://news.day.az/society/1400887.html В Азербайджане выявлен еще 2 631 случай заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлен еще 2 631 случай заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлен еще 2 631 случай заражения коронавирусом, 1 989 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
28 пациентов с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлен 547 281 случай заражения коронавирусной инфекцией, 507 756 человек вылечились, 7 269 - скончались, число активных больных составляет 32 256.
За последние сутки в стране проведено 12 367 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 284 216.
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