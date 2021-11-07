В Азербайджане выявлен еще 2 631 случай заражения коронавирусом, 1 989 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

28 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлен 547 281 случай заражения коронавирусной инфекцией, 507 756 человек вылечились, 7 269 - скончались, число активных больных составляет 32 256.

За последние сутки в стране проведено 12 367 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 284 216.