Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 940 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 972, вторую дозу получили 8 449 человек, "бустерную дозу" - 19 519 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 917 548, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 997 506, вторую дозу получили 4 435 080 человек, "бустерную дозу" - 484 962 человека.