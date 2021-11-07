https://news.day.az/society/1400898.html В Джебраиле на мине подорвался мирный житель
В Джебраиле на мине подорвался мирный житель
В Джебраиле на мине подорвался мирный житель.
Об этом Trend сообщает в воскресенье со ссылкой на прокуратуру Джебраильского района Азербайджана, передает Day.Az.
Согласно информации, в прокуратуру поступила информация о том, что 7 ноября около 16:00 на мине на освобожденной от оккупации территории района подорвался Ханлар Асланов, 1967 года рождения.
Было установлено, что Ханлар Асланов получил различные травмы в результате подрыва на противопехотной мине во время сельскохозяйственных работ.
По факту в прокуратуре Джебраильского района ведется расследование.
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