7 ноября, накануне Дня Победы Азербайджана, в Международном центре мугама в Баку состоялась презентация документального фильма "Шуша", подготовленного при поддержке SOCAR Media.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документальный фильм повествует об освобождении города Шуша от армянской оккупации.

В центре внимания в фильме проявившие в боях героизм военнослужащие. Съемки проходили в основном в лесах вокруг города, где шли бои, на скалах и в самой Шуше. Одними из самых ярких моментов являются воспоминания военнослужащих, водрузивших азербайджанский флаг в Шуше. Лейтмотивом через весь фильм проходит сказанное Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым о Шуше в ходе 44-дневной войны.

Документальный фильм "Шуша" был подготовлен Gulp STUDIO по заказу SOCAR Media. Автор фильма - заслуженный журналист Мубариз Аскеров, режиссер - Эльчин Эльханлы, продюсер - Интигам Джафаров.

Отметим, что документальный фильм" Шуша " будет транслироваться 8 ноября по ATV, 9 ноября - по Xəzər TV, а 10 ноября - по ARB TV.