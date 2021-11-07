https://news.day.az/society/1400924.html Euronews поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы - ВИДЕО
Euronews поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы - ВИДЕО
Euronews поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и подготовил сюжет, посвященный событиям 44-дневной войны в Карабахе.
Day.Az представляет вниманию этот видеосюжет. Отметим, что ролик снят и смонтирован компанией Cinex Azerbaijan.
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