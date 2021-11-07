Euronews поздравляет азербайджанский народ с Днем Победы
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Euronews поздравил азербайджанский народ с Днем Победы и подготовил сюжет, посвященный событиям 44-дневной войны в Карабахе.

Day.Az представляет вниманию этот видеосюжет. Отметим, что ролик снят и смонтирован компанией Cinex Azerbaijan.