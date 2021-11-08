В Шуше обнаружено большое количество оставленных армянами при бегстве боеприпасов, 19 ракетных систем

Сотрудники отдела полиции Шушинского района совместно с соответствующими структурами принимают контрольно-профилактические меры для обнаружения оставленных армянами при бегстве боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в МВД, в результате за год было обнаружено большое количество оружия, взрывчатых веществ и других боеприпасов. Сотрудники полиции обнаружили на территории города и окрестных сел 5 мин, 31 автомат, 4 пулемета, 6 гранатометов, 207 гранат и другие взрывчатые вещества, 78 снарядов различных типов, 19 управляемых ракетных систем "Фагот", более 45 тыс. патронов различного калибра и других боеприпасов.

Кроме того, в результате мероприятий, проведенных отделом полиции Шушинского района в селе Дашалты, было уничтожено 2437 кустов конопли весом более 1 600 кг.