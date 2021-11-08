44 голубя выпущены в небо перед каждым из центров DOST

По случаю Дня Победы Министерство труда и социальной защиты населения провело акцию "С пожеланием вечного мира нашей Родине!".

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и коммуникации министерства, голуби - символ мира и спокойствия, были выпущены в небо перед каждым из центров DOST.

Наряду с сотрудниками и волонтерами центров DOST в мероприятии, посвященном нашей великой исторической Победе, приняла участие группа ветеранов Отечественной войны.