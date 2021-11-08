https://news.day.az/society/1401140.html 44 голубя выпущены в небо перед каждым из центров DOST - ФОТО
44 голубя выпущены в небо перед каждым из центров DOST - ФОТО
По случаю Дня Победы Министерство труда и социальной защиты населения провело акцию "С пожеланием вечного мира нашей Родине!".
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и коммуникации министерства, голуби - символ мира и спокойствия, были выпущены в небо перед каждым из центров DOST.
Наряду с сотрудниками и волонтерами центров DOST в мероприятии, посвященном нашей великой исторической Победе, приняла участие группа ветеранов Отечественной войны.
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