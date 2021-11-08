Благотворительную ярмарку Zəfər ежедневно посещают тысячи человек, сказала в понедельник Trend заместитель главы Фонда YAŞAT Рабия Джафарова, передает Day.Az.

Она сообщила, что сегодня в рамках ярмарки будут организованы различные мероприятия.

"До закрытия ярмарки остается один день. Сегодня на ней ожидается выступление военного оркестра, приехавшего из Турции, пехлеванов, к вечеру состоится концерт. Ярмарка, организованная в Приморском национальном парке Баку министерством обороны, Фондом YAŞAT, Исполнительной властью столицы и Управлением Приморского национального парка в связи с первой годовщиной Отечественной войны, вызвала большой интерес у бакинцев и гостей города. На ярмарке также представлены образцы вооружения, техники и БПЛА из арсенала азербайджанской армии.

Также в рамках ярмарки Идеологический и культурный центр Гянджинского гарнизона реализовал проект "Письмо солдату". Письма, написанные жителями столицы, будут доставлены солдатам, служащим на освобожденных от оккупации территориях.

Напомним, что благотворительная ярмарка Zəfər проходит с 29 октября.