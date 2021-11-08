ANAMA обнародовала информацию о минах на освобожденных территориях

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию, проведенных на территориях Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов с 1 по 6 ноября, были обнаружены и обезврежены 173 противопехотные, 143 противотанковые мины и 93 неразорвавшихся боеприпаса.

На прошлой неделе 121 гектар территории очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов.