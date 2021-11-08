В Азербайджане выявлено еще 1 310 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 445 человек

В Азербайджане выявлено еще 1 310 случаев заражения коронавирусом, 1 445 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

24 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 548 591 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 509 201 человек вылечился, 7 293 скончались, число активных больных - 32 097.

За прошедшие сутки проведено 8 034 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 292 250 тестов.