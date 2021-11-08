Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 193 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 8, вторую дозу получил 21, бустерную дозу - 164 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 917 741, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 997 514, вторую дозу получили 4 435 101, бустерную дозу - 485 126 человек.