https://news.day.az/society/1401298.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 193 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 8, вторую дозу получил 21, бустерную дозу - 164 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 9 917 741, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 997 514, вторую дозу получили 4 435 101, бустерную дозу - 485 126 человек.
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