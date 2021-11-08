https://news.day.az/society/1401348.html Зрелищный салют озарил небо Баку в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Зрелищный салют озарил небо Баку в День Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 8 ноября, в Национальном приморском парке в Баку состоялся музыкальный фейерверк, посвященный славной Победе Азербайджана в Отечественной войне и освобождению наших земель от оккупации, сообщает в понедельник Day.Az.
Представляем вниманию читателей, отображающие
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