Зрелищный салют озарил небо Баку в День Победы
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Сегодня, 8 ноября, в Национальном приморском парке в Баку состоялся музыкальный фейерверк, посвященный славной Победе Азербайджана в Отечественной войне и освобождению наших земель от оккупации, сообщает в понедельник Day.Az.

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