https://news.day.az/society/1401504.html В Дашкесане грузовик опрокинулся в овраг, погиб водитель
В Дашкесане грузовик опрокинулся в овраг, погиб водитель
В Дашкесане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в горной местности района.
Грузовик MAN потерял управление и, съехав с дороги, опрокинулся в овраг.
В результате аварии водитель Манаф Мустафаев 1970 года рождения погиб на месте.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре