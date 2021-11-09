В Дашкесане грузовик опрокинулся в овраг, погиб водитель
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В Дашкесане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в горной местности района.

Грузовик MAN потерял управление и, съехав с дороги, опрокинулся в овраг.

В результате аварии водитель Манаф Мустафаев 1970 года рождения погиб на месте.

По факту проводится расследование.