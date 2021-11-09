В Азербайджане за сутки выявлено 1 855 случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 1 855 случаев заражения коронавирусом, 2 199 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

27 пациентов с коронавирусом скончались.