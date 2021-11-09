Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 11 197 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 069, вторую дозу получили 3 376, бустерную дозу - 5 752 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9 928 938, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 999 583, вторую дозу получили 4 438 477, бустерную дозу - 490 878 человек.