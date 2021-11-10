https://news.day.az/society/1401677.html В Азербайджане еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Азербайджане еще одна школа перешла на дистанционное обучение
Еще одна школа в Азербайджане перешла на дистанционное обучение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, полная средняя школа №1 в селе Газйан Уджарского района перейдет на 14-дневное дистанционное обучение с 10 ноября 2021 года.
Это связано с тем, что в школе в наблюдается заражение COVID-19 среди учащихся.
Факт подтвердило и руководство Уджарского районного отдела образования.
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