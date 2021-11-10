В Азербайджане еще одна школа перешла на дистанционное обучение

Еще одна школа в Азербайджане перешла на дистанционное обучение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, полная средняя школа №1 в селе Газйан Уджарского района перейдет на 14-дневное дистанционное обучение с 10 ноября 2021 года.

Это связано с тем, что в школе в наблюдается заражение COVID-19 среди учащихся.

Факт подтвердило и руководство Уджарского районного отдела образования.