Представители молодежи стран ОИС на Ярмарке «Победа»

При организации Евразийского Регионального Центра (ЕРЦ) Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) студенты и граждане из стран ОИС приняли участие в Ярмарке "Победа" Фонда "YAŞAT", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основной целью этого визита является показ для иностранцев результатов недавней Победы Азербайджана в Отечественной Войне, а также внесение вклада в распространение соответствующей информаций в ареале ОИС.

Представители молодежи из 15 стран были информированы о том, что Фонд "YAŞAT" был создан согласно указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 8 декабря 2020 года. Основной целью Фонда является реализация инициатив, направленных на социальную защиту солдат, чьи инвалидность во время боевых действий доказана государством и семьям шахидов, а также обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля в этой области. Было отмечено, что Ярмарка "Победы" действует с 29 октября по 9 ноября сего года.

Прибыль, получаемая от ярмарки под названием "По следам героев Карабаха" будет перечислена в Фонд "YAŞAT" с целью оказания помощи раненным, которые боролись за территориальную целостность Азербайджана и семьям шахидов.