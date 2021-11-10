Названа предположительная причина взрыва в Сумгайытском технопарке

Ночью 9 ноября в Сумгайыте, на территории ООО STP-AH, "дочки" Группы компаний STP, прогремел взрыв.

Об этом говорится в сообщении Сумгайытского технологического парка (STP), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В это время на территории ООО находились три человека, занимавшихся плавкой металла. Они в результате взрыва не пострадали", - говорится в сообщении.

Итоги предварительной проверки свидетельствуют о том, что во время ЧП технологический процесс осуществлялся согласно инструкции и оборудование находилось в исправном состоянии, отмечается в сообщении.

"Предполагается, что причиной взрыва могли стать посторонние предметы в металлических отходах. В результате реакции различных твердых или жидких химических веществ в ходе плавки образовался газ, который и стал причиной взрыва. ЧП не привело к возникновению пожара или отказу оборудования. В результате взрыва возникла ударная волна", - говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что на территории ООО STP-AH установлено самое современное оборудование и соблюдаются правила техники безопасности, что подтверждено сертификатом İSO18001.

Отметим, что накануне местные СМИ сообщили о взрыве в Сумгайыте.