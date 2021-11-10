https://news.day.az/society/1401893.html В Баку ожидаются кратковременные дожди
В Баку ожидаются кратковременные дожди
11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 6-8 , днем - 8-10 градусов тепла.
В районах Азербайджана ожидаются дожди. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью -3-+2, днем 2-6 градусов тепла.
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