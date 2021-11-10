МЭПР распространило предупреждение в связи c погодными условиями

МЭПР распространило предупреждение в связи c ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в министерстве, после нескольких дней благоприятных погодных условий в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 10 ноября до 12 ноября ожидается неустойчивая погода.

С вечера 10 ноября до полудня 11 ноября местами ожидаются дожди.

Северо-западный ветер усилится до 18-23 м/с, порывами до 27-32 м/с, вечером 10 ноября, ночью и утром 11 ноября в некоторых частях полуострова ветер усилится до 35-38 м/с.

Ожидается, что температура воздуха по сравнению с прошлыми днями ночью 11 ноября постепенно снизится на 5-10 градусов и составит 9 градусов тепла.

После нескольких дней благоприятных погодных условий в районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов вечером 10 ноября и до утра 12 ноября, на территории страны ожидается изменение погодных условий.

Ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снегопад, в некоторых местах интенсивный.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, порывами до 25-30 м/с, местами до 33-38 м /с. Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями 11ноября постепенно снизиться на 5-10 градусов.